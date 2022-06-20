دوي انفجار قوي يهز مدينة تكريت ومصدر يوضح طبيعته

2022/06/20 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اوضح مصدر امني، اليوم الاثنين، طبيعة الانفجار الذي سمع صوته في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "صوت الانفجار الذي سمع ضمن مدينة تكريت عبارة عن مخلفات حربية".

واضاف ان "الانفجار مسيطر عليه من قبل القوات الأمنية".

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