حادث سير ’مروع’ يودي بحياة 5 اشخاص في واسط (صورة)

2022/06/20 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسط

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن وفاة خمس إشخاص بحادث سير في محافظة واسط.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "حادث مروري وقع في محافظة واسط أدى الى وفاة خمس اشخاص في مركبة واحدة، كانت تسير على الطريق المؤدي الى محافظة ميسان/ منطقة الرملة".

واضافت، ان "الحادث وقع بين مركبتين في الطريق الذي كان مسارا واحدا بسبب أعمال اكساء وتبليط وحفريات، مبينة، ان "الاجتياز الخاطئ لسائق المركبة الأولى نوع مارسيدس براد أدى إلى اصطدامه بالمركبة الثانية، نوع دوج".

وعدّت ان "سائق المركبة الأولى مقصرآ بنسبة 100 % بسبب اجتيازه الخاطئ وعدم الانتباه ".

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