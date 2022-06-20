- مسلسل طهران- الموسم الثاني ، أرادوا صناعه إظهار قدرة إسرائيل في التعامل مع الدول الأخرى - علي المسعود

2022/06/20 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود في كل يوم تزداد حدة التوتر بين طهران وتل أبيب ويظهر هذا التوتر الحاد في الخطاب السياسي الإسرائيلي، ووسائل الإعلام العبرية التي لا تكاد تخلو تقاريرها وبرامجها السياسية من تناول “الخطر الإيراني" .



مسلسل "طهران"، لايبتعد عن واقع الحرب المشتعلة بين إيران و"إسرائيل".



فهو يأتي في سياق الحرب ألامنية والمعلوماتية .



وهو ما أطلق حربا خفية بين الطرفين الإيراني والإسرائيلي، تدرك طهران أنها حرب مستمرة،.



ويبدو ......





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