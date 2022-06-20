لبنان.. تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القردة

2022/06/20 | 12:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن لبنان، الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن وزارة الصحة.

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