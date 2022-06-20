بعضهم مات صعقًا.. غرق مناطق في بنغلاديش والهند إثر فيضانات تاريخية لم تشهدها المنطقة منذ عقدين

2022/06/20 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول السلطات إن الملايين من الناس في بنغلاديش وشمال شرق الهند تأثروا ببعض أسوأ الفيضانات في المنطقة منذ ما يقرب من عقدين، بينما أكد مسؤول في وزارة إدارة الكوارث في بنغلادش إن منازل اثنتين من أسوأ المناطق تضررًا، منطقتي سيلهيت وسنامغانج، تقبع تحت الماء بنسبة 80٪ إلى 90٪.

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