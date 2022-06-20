قانوني: تصريحات بومبيو اعتراف بجريمة متكاملة الاركان على ارض عراقية

2022/06/20 | 12:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد الخبير القانوني احمد سعيد، الاثنين، أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو الاخيرة هي اعتراف بجريمة متكالة الاركان على ارض عراقية.وقال سعيد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تصريحات وزير الخارجية الامريكي السابق بومبيو كشفت عن بعض خفايا جريمة مطار بغداد الدولي باغتيال القادة الشهداء”، مؤكدا أنها “اعتراف بجريمة متكاملة الاركان على […]

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