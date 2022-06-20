رئيس لجنة الخدمات النيابية يهاجم وزير المالية: سياستك أضرت بالعراقيين

2022/06/20 | 12:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيـــان عدّ رئيس لجنة الخدمات النيابية في مجلس النواب العراقي، النائب المهندس، محما خليل علي آغا، ان سياسة وزير المالية علي عبدالامير علاوي النقدية السيئة، تحتم على مجلس النواب مساءلته في كثير من القضايا.وقال علي آغا، في بيان، اليوم الاحد، ان “هذه السياسة اصابت الشعب العراقي بالضرر الكبير وزادت في معاناته، في كثير من […]

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