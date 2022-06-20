الزيادي: تصريحات بومبيو تؤشر رسالتين ضد جهاز المخابرات

2022/06/20 | 13:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رأى عضو لجنة الامن والدفاع في الدورة السابقة النائب السابق بدر الزيادي, الاثنين, أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن جريمة اغتيال قادة النصر تؤشر لرسالتين ضد جهاز المخابرات.وقال الزيادي في تصريح لـ / المعلومة /، إن “ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو من معلومات حول وجود جواسيس تابعة للمخابرات […]

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