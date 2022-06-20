صحة السليمانية .. تسجيل 635 حالة إصابة جديدة من

2022/06/20 | 13:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اعلن المتحدث باسم صحة السليمانية سامان لطيف، اليوم الاثنين ، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم ادخال 635 حالة مصابة بالاسهال والقيء في مركز المحافظة إلى مستشفايات السليمانية".

واضاف انه "لحسن الحظ، تم علاجهم جميعا في المستشفيات وغادر معظمهم المستشفى".

وأمس الاحد، أعلنت ادارة السليمانية تشك...

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