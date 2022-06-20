تصريح من وزير التربية بعد زيارة لإحدى اللجان الفرعية للامتحانات العامة

2022/06/20 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية يزور اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في تربية الرصافة الأولى ويطلع على آلية توزيع مغلفات الاسئلة الامتحانية زار معالي وزير التربية ، علي حميد الدليمي، اليوم الأثنين، مقر اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في المديرية العامة لتربية الرصافة الأولى ، واشرف على توزيع مغلفات الأسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط .واطلع السيد الوزير في جولته […]

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