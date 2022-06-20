2022/06/20 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات كسار، اليوم الاثنين، عن رغبة الاطار التنسيقي بترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لرئاسة الوزراء.

وقال كسار، لـ(بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر حاليا ويطمح لترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء"، مبيناً أن "هذا الطموح لأن المالكي لديه مستوى عالي من القوة والخبرة في ادارة جميع الازمات التي تتعرض لها البلاد".

واضاف، أنه "حينما يتم طرح رئيس وزراء قوي فأن الحكومة ستكون قوية"، مؤكداً أن " هذا الامر يصب بصالح البلد وحل جميع المشاكل التي تواجهه".

وفي 16 حزيران الجاري 2022، كان القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، قد علق على الانباء التي تحدثت عن ترشيح عدد من الأسماء لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي لم يناقش قضية الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء حتى هذه اللحظة، فهو في مرحلة الحوار والتفاوض مع القوى السياسية من أجل الاتفاق والتوافق على الحكومة الجديدة".

وأضاف، ان "قضية طرح الاطار الاسماء لرئاسة الوزراء، ستكون بالاتفاق مع الكتل السياسية، اما ما يطرح من أسماء حاليا من قبل بعض وسائل الاعلام الهدف منها حرق الأسماء التي تتداولها وتدخل في نطاق التشويش ليس اكثر".

وكانت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي، طرحت اسم رئيس تحالف الفتح هادي العامري لرئاسة الوزراء كمرشح عن الاطار التنسيقي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وتولى نوري المالكي منصب رئاسة الحكومة عام 2006، بعد كل من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، واستمر بالحكم لدورتين انتخابيتين، حتى مع فوز غريمه التقليدي إياد علاوي عام 2010 في الانتخابات، إذ أدى قرار للمحكمة الاتحادية اعتُبر مسيَّساً يقضي بأن الفائز بالانتخابات ليس من يحصل على عدد أصوات فيها، بل من يشكل تحالفاً داخل البرلمان ينال فيه أغلبية مقاعد البرلمان، إلى تولي المالكي رئاسة الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوري المالكي يترشح لرئاسة الحكومة.. وائتلافه يؤكد قدرته على إدارة المرحلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوري المالكي يترشح لرئاسة الحكومة.. وائتلافه يؤكد قدرته على إدارة المرحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).