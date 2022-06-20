إصابات ووفيات الحمى النزفية تتصاعد في ذي قار.. حصيلة جديدة

2022/06/20 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن تسجيل اصابات ووفيات جديدة بمرض الحمى النزفية .

وقال مدير عام صحة المحافظة جعفر العبودي لـ (بغداد اليوم) "سجلنا اصابات جديدة ووفيات بمرض الحمى النزفية، وهذا الامر يشير لتزايد مقلق بالاصابات ، مشيرا الى، ان "عدد المصابين بهذا الفيروس ارتفع الى 77 مصاباً ، وارتفعت معه حالات الوفيات الى 19 حالة وفاة ".

واكد ان "الوضع الصحي مسيطر عليه بشكل جيد، وان اجراءات دائرة الصحة وفرقها وبقية الجهود الساندة مستمرة ولا تتوقف".

وتزايدت في الآونة الأخيرة، اعداد المصابين بمرض الحمى النزفية في عدد من محافظات الجنوب.

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