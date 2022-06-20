الصين تطور طلاء جديدا للتحكم الحراري في المركبات الفضائية

2022/06/20 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعطور علماء صينيون طلاء تحكم حراري بأساس معدني للمركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14"، والذي سيحمي رواد الفضاء من الحرارة الشديدة والبرد القاسي أثناء بقائهم لستة أشهر في المدار.ويعمل الطلاء الجديد بطريقتين: توفير امتصاص منخفض لأشعة الشمس لدعم تقليل تأثير الشمس على درجات الحرارة الداخلية للمركبة الفضائية، وتوفير انبعاث منخفض للأشعة تحت الحمراء لمنع إطلاق الحرارة من المصادر الداخلية. ومع إناطتهم بإكمال بناء محطة "تيانقونغ" الفضائية الصينية، سيشهد رواد الفضاء على متن مركبة "شنتشو-14" الفضائية عددا من مكونات المحطة الفضائية المعقدة خلال رحلتهم الجارية الممتدة لستة أشهر.ومن المرجح أن يعمل التحام مركبة الشحن والوحدتين المعمليتين مع الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية، على منع أشعة الشمس من الوصول إلى المركبة الفضائية، مما يؤدي إلى تعرض طويل الأمد للبرد الشديد في ظلال الفضاء السحيق.كما لابد للمركبة الفضائية التكيف مع الحرارة الشديدة الموجودة بأشعة الشمس المباشرة في الفضاء الخارجي.وبدون التحكم الحراري، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة للجانب المواجه لأشعة الشمس من المركبة الفضائية إلى أكثر من 100 درجة مئوية، بينما يمكن أن تنخفض درجة حرارة الجانب البعيد عن أشعة الشمس إلى أقل من 100 درجة مئوية تحت الصفر.وتشكل البيئة المتطرفة مع حيث الحرارة الشديدة والبرد القاسي، تحديات لصحة رواد الفضاء وتشغيل المركبة الفضائية.واستخدم هذا الطلاء للتحكم الحراري، الذي تم تطويره من قبل أكاديمية الصين لتكنولوجيا الفضاء، استخدم لأول مرة على متن مركبة "شنتشو-13" الفضائية التي تم إطلاقها في يوم 16 أكتوبر عام 2021، حيث حافظ هذا الطلاء على بيئة المركبة في نطاق مقبول لدرجة الحرارة (بين 18 و26 درجة مئوية) أثناء رحلتها الممتدة لستة أشهر في الفضاء، ما سمح لرواد الفضاء أن يبقوا مرتاحين في منزلهم المحلق في المدار.هذا وأطلقت الصين مهمة "شنتشو-14" التي تقل ثلاثة رواد فضاء، في يوم 5 يونيو الجاري، وهي الدفعة الثالثة من طواقم رواد الفضاء لمشروع المحطة الفضائية الصينية.وأثناء بقائهم في المدار، سيشهد رواد الفضاء الصينيون التحام وحدتين معمليتين ومركبة الشحن لـ "تيانتشو-5" ومركبة "شنتشو-15" الفضائية المأهولة ومع الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية.المصدر: CMG MiddleEast

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