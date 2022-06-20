إيران تُندد بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2022/06/20 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن مشاكل المنطقة يجب أن تحلّ عبر دول المنطقة وشعوبها، معتبرا أن الوجود الأجنبي في المنطقة لن يكون في مصلحة دولها.

وقال رئيسي “نعتقد أن دول المنطقة وشعوبها وقادتها قادرون على حلّ مشاكل المنطقة وتسوية الأزمات فيها، والتواجد الأجنبي سيزيد من حجم المشاكل ولن يكون لصالح أمن دول المنطقة”.

وأضاف أن هناك موقفا مشتركا فيما يخص الأزمة في أفغانستان، وأن بلاده تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة أفغانية تشمل كافة الأطراف السياسية وتمثل كافة القوميات.

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