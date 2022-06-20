شمول مستفيدي الاعانة الاجتماعية بخدمات مجانية

2022/06/20 | 13:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متغيرات مستفيدي الحماية الاجتماعية كثيرة جدا.

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