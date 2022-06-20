دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

2022/06/20 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا نشطاء مقدسيون وفلسطينيون، إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة بدءًا من يوم الخميس المقبل.وتأتي الدعوات، بالتزامن مع تحريض مستمر مِن قِبل الجماعات الاستيطانية المتطرفة، لحشد أوسع مشاركة لاقتحام المسجد الأقصى.وتهدف الدعوات إلى فرض التقسيم الزماني المكاني في الأقصى، في انتهاكٍ واضح للوصاية […]

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