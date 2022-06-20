2022/06/20 | 13:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء الاعلى يشارك في مؤتمر حرية التعبير عن الرأي بغداد / إعلام القضاء شارك مجلس القضاء الأعلى العراقي في المؤتمر الاقليمي للسادة القضاة العاملين على قضايا حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين في المنطقة العربية، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط برعاية منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).وذكر ممثل مجلس القضاء الاعلى […]

ظهرت المقالة القضاء الأعلى: نحن مدافعون عن حرية الرأي وسلامة الصحفيين..



لكن دون الإساءة والتشهير أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى: نحن مدافعون عن حرية الرأي وسلامة الصحفيين.. لكن دون الإساءة والتشهير) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى: نحن مدافعون عن حرية الرأي وسلامة الصحفيين.. لكن دون الإساءة والتشهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).