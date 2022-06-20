الاطار التنسيقي يعتزم تشكيل لجان تفاوضية للإسراع بتشكيل الحكومة

2022/06/20 | 13:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , أن الاطار التنسيقي باعتباره الكتلة الأكثر عددا بعد استقالات نواب الكتلة الصدرية سيباشر بتشكيل لجان تفاوضية للحوار مع جميع القوى السياسية من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الصيهود, إن “ما يردده البعض بعد اعلان استقالات كتلة التيار الصدري بتوجه القوى السياسية الى تشكيل حكومة طوارئ او حكومة مؤقتة انتقالية غير وارد اطلاقا لكون الدستور لم ترد فيه أي مادة تشير الى ذلك ” , داعيا ” المروجين للفكرة مراجعة الدستور وحتى خبراء القانون الدستوري ” .

وأضاف ان ” الاطار بعد استقالات الكتلة الصدرية اصبح واقعيا الاطار التنسيقي الكتلة الأكثر عددا التي ستكلف وفق الدستور بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء”.

وأشار الصيهود الى ان “الاطار التنسيقي سيشكل لجان تفاوضية للحوار مع جميع القوى السياسية والمستقلين من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة التي يحرص الاطار على مشاركة الجميع بحسب الاستحقاقات الانتخابية” .

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