عمليات بغداد: اعادة فتح عدد من الطرق المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية والتجاوزات في جانبي الكرخ والرصافة

2022/06/20 | 13:52 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت عمليات بغداد: عن اعادة فتح عدد من الطرق والازقة المغلقة، وتقديم الدعم والاسناد لدوائر البلدية في رفع التجاوزات بجانبي الكرخ والرصافة.

وذكر بيان للقيادة :”ان قوات القيادة باشرت اليوم الاثنين برفع الكتل الكونكريتية وفتح عدد من الشوارع والازقة ضمن منطقة ” حي الوحدة” المحلة (906) خلف بدالة العلوية ضمن قاطع مسؤولية اللواء (15) بالشرطة الاتحادية، فيما باشرت فرق دوائر/البلدية بأعمال التنظيف ورفع النفايات من الطرق والازقة التي تــم فتحها.

واضاف البيان :” باشرت قطعات فرقــة المشاة الحـادية عـشرة والفرقة الثانية بالشرطــة الاتحـادية بتـأمين الحمـاية لفـرق ومفـارز دوائــر البــلدية قــسم (ازالة التجاوزات) خــلال تنفيذها واجــبات ازالــة التجـاوزات ضمن مناطق (حي اور) في جانب الرصافة والحي العسكري في جانب الكرخ”.

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