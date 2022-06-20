مديرية ماء البصرة تعلن عن ايقاف ضخ المياه غدا الثلاثاء لاعمال الصيانة

2022/06/20 | 13:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية ماء البصرة عن إيقاف ضخ الماء في مناطق مركز المحافظة يوم غد الثلاثاء لاعمال الصيانة .

واوضحت الدائرة في بيان :” ان ايقاف ضخ الماء يبدأ من الساعة 6 صباحا لغاية 2 مساء لمناطق مركز المحافظة استمرارا لاعمال الصيانة التي تقوم بها المديرية.

و دعت الدائرة : المواطنين لملء خزاناتهم وتقليل استهلاك الماء لحين إكمال العمل.

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