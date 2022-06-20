2022/06/20 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_تباّني فبأي آلاء بوحك يكذّبان ..........



الفوغالي جمال ....أيّها الأديب الأريب .يا من كان للّغة نصيبا من اسمك ومازال .يا من زينت جيد البلاغة بقلائد النظم والنثر .



فيلسوف البوح وأديب الحكمة العالية مصوغة في أجمل قالب من البيان .....قيم الكون تجلّت في نتاجك الأدبي الخير والحق والجمال .



نشأت اللّغة العربية على يد الدؤلي وعدّل الفراهيدي أوتار نظمها فتغنى بها الأدباء وأهل البلاغة وتسلح بها أه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فبأي آلاء بوحك يكذبان - ليلى تباّني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فبأي آلاء بوحك يكذبان - ليلى تباّني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).