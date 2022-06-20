ستدرككم العدالة ولو كنتم في بروج مشيدة - تاج السر عثمان

2022/06/20 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 في الذكرى الثالثة لموكب 30 يونيو ، ذكري موكب الصمود بعد مجزرة فض الاعنصام ، والتي لا شك أن اللعنات و العدالة ستدرك مرتكبيها ولوكاتوا في بروج مشيدة ، فقد أصبح اسقاط الانقلاب العسكري الدموي الراهن فرض عين علي كل الوطنيين السودانيين الذي بات يهدد وحدة البلاد وثرواتها وسيادتها الوطنية ، وآمالها ومستقبل اجيالها، كما هو جاري في القمع الوحشي للمواكب السلمية التي استشهد فيها (102) شهيدا منذ الان ......





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