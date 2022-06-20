محمد بن راشد يعلن افتتاح

2022/06/20 | 13:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي عن افتتاح "مدينة إكسبو دبي"، الوجهة الجديدة في إمارة دبي للإقامة، والأعمال، والتعليم، والابتكار، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022 المقبل.

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