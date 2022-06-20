الشركة العراقية للخدمات المصرفية تحقق انجازات لافتة للقطاع المصرفي خلال النصف الاول 2022

2022/06/20 | 14:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حققت الشركة العراقية للخدمات المصرفية احدى تشكيلات وزارة المالية ، خلال النصف الأول من العام الجاري إنجازات نوعية في المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتها ومسؤولياتها.

وقال مدير عام الشركة حسين علي محيسن ، خلال اجتماعه بمدراء الاقسام والشُعب ، ان الشركة حققت خلال خطتها للنصف الأول من العام الحالي 2022 ، زيادة ملفته في الايرادات عبر استقطاب اكبر عدد ممكن من المصارف والشركات والجهات الحكومية ، نتيجة تزايد ثقة هذة المؤسسات بالخدمات التي توفرها الشركة في مجال نقل الأموال وغيرها ، فضلا عن تسجيل ارتفاع في مؤشر إستثمارات الشركة بمختلف القطاعات الاقتصادية .

واضاف المدير العام ” نعمل بجهود متواصلة على توسيع نطاق تغطية الشركة في مجال الخدمات المصرفية ، إذ من المؤمل استحداث فروع للشركة في كردستان العراق محافظة اربيل وفرع الرمادي بمحافظة الأنبار ، كما نسعى ضمن خطتنا للمرحلة المقبلة الى زيادة فروع الشركة لتشمل كافة مناطق العراق .

واوضح محيسن” انه وفي اطار حرص الشركة على الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات لديها ومواكبة البرامج والانظمة العالمية المتبعة في مجال نقل الأموال ، سيتم في القريب العاجل منح الشركة شهادة (الأيزو) الدولية ، في حفل من تنظيمها وبحضور كافة المصارف الحكومية ورابطة المصارف الاهلية والشركات.

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