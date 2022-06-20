ديالى تسجل اول حالة اشتباه بـ”الكوليرا” وتتخذ 4 قرارات عاجلة

2022/06/20 | 14:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مطلع في محافظة ديالى، الاثنين، بتسجيل اول حالة اشتباه بمرض الكوليرا داخل المحافظة.

وقال المصدر ان” مستشفى خانقين سجل قبل قليل اول حالة اشتباه بالاصابة بمرض الكوليرا وتم نقل عينة الى مختبرات بعقوبة من اجل بيان النتائج “.

واضاف المصدر،ان” المصاب بحالة الاشتباه تم اتخاذ لاجراءات الوقائية حياله بالوقت الراهن”

من جانبه، اكد مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي “اتخاذ 4 قرارات عاجلة حيال مواجهة الكوليرا بعد تسجيل اصابات في محافظات مجاورة منها تحديد دار الضيافة في بعقوبة لاستقبال الحالات المؤكدة مع دعم ردهات الطوارى بالعلاجات لمواجهة اي اصابات محتملة “.

واضاف العزوي،ان” خلية الازمة عقدت اول اجتماع لها حيال مرض الكوليرا وتم الاتفاق على خطوات مهمة لاحتواء اي اصابات تبرز داخل ديالى”.

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