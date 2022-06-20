2022/06/20 | 14:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تحقيق الشركة العراقية للخدمات المصرفية احدى تشكيلاتها إنجازات نوعية في المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتها ومسؤولياتها خلال النصف الأول من العام الجاري.وقال مدير عام الشركة حسين علي محيسن في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الشركة حققت خلال خطتها للنصف الأول من العام الحالي 2022 ، زيادة […]

ظهرت المقالة المالية: حققنا انجازات لافتة للقطاع المصرفي خلال النصف الاول 2022 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: حققنا انجازات لافتة للقطاع المصرفي خلال النصف الاول 2022) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: حققنا انجازات لافتة للقطاع المصرفي خلال النصف الاول 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).