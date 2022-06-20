عشائر حمرين تدعو لتدويل” جريمة المطار” وتؤكد: واشنطن شريك داعش

2022/06/20 | 14:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… ادانت عشائر حوض حمرين في ديالى، الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، فيما طالبت بتدويل جريمة مطار بغداد الدولي باغتيال قادة النصر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال غانم الجبوري شخصية عشائرية في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تصريحات وزير الخارجية الامريكي بومبيو مستفزة لكنها في ذات […]

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