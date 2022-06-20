وزارة الصحة تدعو خريجي الجامعات غير العراقية الراغبين بالتعيين الى التقديم

2022/06/20 | 14:11 - المصدر: وكالة خبر

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دعت وزارة الصحة خريجي الجامعات غير العراقية الراغبين بالتعيين على ملاكها ، الى التقديم على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتوزيع المركزي.

رابط الاستمارة:

https://iqmohserv.net/outside_iraq_hstaff_al_2022

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