الاتحاد العراقي يحدد ملاعب مباريات الدور ربع النهائي لكأس العراق

2022/06/20 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أقامَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، في مقره، المُؤتمرَ الفنيّ الخاص بمباراتي الدور ربع النهائي لبطولةِ كأس العراق للموسم 2022/2021 والتي تأهلت لها فرق الزوراء والكهرباء وزاخو والكرخ.

وذكر بيان للاتحاد، أن "ملعب الشعب الدوليّ سيستضيف في الساعة العاشرة من مساء يوم 28 الشهر الحالي المباراةَ الأولى التي سيكون طرفيها فريقا الزوراء والكرخ، على أن يكون ملعب النجف الأولمبيّ في الساعةِ السابعة من مساء اليوم نفسه مسرحاً للمباراةِ الثانية التي ستجمع الكهرباء وزاخو".

وتابع، أن "الفائزين من المباراتين سيلتقيان في المباراةِ النهائية التي يضيفها ملعبُ الشعب الدولي ايضا".

واشار الى أنه "تمّ الاتفاقُ في المؤتمر الفني أن يرتدي فريقُ الزوراء اللونَ الأبيض الكامل وحارس مرماه الأخضر، بينما يرتدي فريقُ الكرخ اللونَ الأصفر الكامل وحارس مرماه الرصاصي الكامل".

وختم بيانه، بأنه "سيرتدي الكهرباء في المباراةِ الثانية اللون الأبيض الكامل وحارس مرماه اللون الأسود، ويرتدي زاخو اللون الأحمر وحارس مرماه اللون الأصفر".

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