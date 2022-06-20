أزمة الجفاف تحرم الديوانية من زراعة الشلب.. تعويضات مقبلة للمزارعين

2022/06/20 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

كشف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الاثنين، عن الاتفاق مع محافظة النجف وبعض الوزارات المعنية بأزمة المياه على المضي بعدم السماح للفلاحين بزراعة محصول الشلب وذلك لعدم توفر المياه الكافية بذلك.

وقال الشعلان لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك لجنة شكلت من محافظتي النجف والديوانية ووزارات الزراعة والتجارة والتخطيط والموارد المائية والزراعة لغرض تعويض الفلاحين بمبالغ عوضاً عن عدم السماح لهم بزراعة الشلب".

وبين المحافظ: "لو سمحنا لهم ان يزرعوا الشلب في هذا الموسم فيجب ايجاد البديل لهم ولكون البديل غير متوفر اي عدم توفر المياه ولهذا قررنا عدم المضي بخطة الشلب هذا الموسم".

هذا ويواجه العراق اليوم، واحدةً من أخطر الأزمات، التي سيترتب عليها نتائج مهمة واستراتيجية، سترسم مستقبل البلاد، وهي أزمة الجفاف الذي ضرب العديد من الأنهار والبحيرات العراقية، وأثار فزع السكان والمزارعين.

وأدت أزمة المياه إلى ظهور العديد من الحالات غير المسبوقة، مثل الاختفاء التام لبحيرة حمرين في محافظة ديالي وسط البلاد، وجفاف بحيرة ساوة التاريخية في محافظة المثنى الجنوبية، إضافةً إلى الانخفاض الملحوظ في منسوبي نهري دجلة والفرات.

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