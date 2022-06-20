القضاء يجدّد توضيح موقفه من حريّة التعبير عن الرأي

2022/06/20 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

جدَّد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، توضيح موقفه من حريَّة التعبير عن الرأي، فيما أشار إلى تقديمه جميع المتطلبات القانونية الضامنة لحرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس شارك في المؤتمر الإقليمي للقضاة العاملين على قضايا حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين في المنطقة العربية، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)".

وقال ممثل مجلس القضاء حاتم جبار عودة في كلمة له خلال المؤتمر: إنَّ "مجلس القضاء الأعلى يدافع عن حرية الرأي وسلامة الصحفيين"، مؤكداً، أنَّ "الإساءة والتشهير لايُعَدَّان تعبيراً عن حرية الرأي، إذ يجب التمييز بين ذلك، وهذا ما معمول به في جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر".

واستعرض عودة: "التجربة العراقية في هذا المجال بوصفها من التجارب النموذجية ودور مجلس القضاء الأعلى في تعزيز حرية التعبير عن الرأي"، موضحاً، أن "موقف العراق ومجلس القضاء الأعلى على وجه الخصوص في مجال حرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين".

وأكد، أن "المجلس قدَّم ويقدم جميع المتطلبات القانونية التي تضمن حرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين من خلال الإعمامات الموجهة الى رئاسات المناطق الاستئنافية كافة والمتضمن التأكيد على مراعاة أحكام المادة (38/ فقرة ثانيا) من الدستور العراقي التي تنص على حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر فضلاً عن ضرورة التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين".

وأشاد القائمون على هذا المؤتمر "بدور مجلس القضاء الأعلى وإيضاح موقف العراق بأجهزته المعنية في مجال حرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين وبالتجربة العراقية في هذا الشأن".

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