مواجهتان مهمتان لصالات العراق رجالاً ونساءً

2022/06/20 | 14:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يخوض المنتخبين الرجال والنساء بكرة الصالات، مواجهتين مهمتين ي كأس العرب وغرب آسيا.وقال المنسق الاعلامي لمنتخب الصالات عدي صبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “منتخب الصالات للرجال اكمل استعداداته امس لمواجهة المنتخب المصري في اولى مبارياته بكأس العرب المقامة بالسعودية”.وبين أن “المنتخب يحاول الظهور بمستوى مغاير عن الذي ظهر به في […]

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