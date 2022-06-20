عشائر كردية: من تعاون باغتيال قادة النصر لا يمثلنا ونعلن البراءة منهم

2022/06/20 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلنت شخصيات عشائرية كردية في محافظة ديالى، الاثنين، البراءة من اي شخص تورط في جريمة اغتيال قادة النصر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الشيخ احمد حمه زهير احد وجهاء العشائر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تصريحات بومبيو عن تورط اشخاص كرد في تقديم معلومات لاستهداف قادة النصر […]

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