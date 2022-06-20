2022/06/20 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخيل من اسطنبول: ضحايا القصف التركي هم مدنيون وآخرهم طفل بعمر 9 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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