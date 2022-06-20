ثلاثة لاعبين ومدرب يشكون نادي الطلبة لدى اتحاد الكرة

2022/06/20 | 14:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم ثلاثة لاعبين ومدرب، بشكوى لدى الاتحاد العراقي بكرة القدم، بشأن مستحقاتهم المالية بذمة النادي.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يدعو ممثلَ نادي الطلبة الرياضيّ للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد يوم الخميس الموافق 30 حزيران في الساعةِ الثانية عشرة ظهراً”.وأضاف “عـلـى أن يـكـون المـمـثـل مـشـــاوراً قـانـونـيـاً ومـلمـاً بحيثيـاتِ […]

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