شاهد بالفيديو.. تجديد حرص العراق على تعزيز التعاون مع الناتو وملفات أخرى في نشرة الــ 2

2022/06/20 | 14:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sCT7asaS49Q

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