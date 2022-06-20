جبار كريم يكشف سبب رحيله عن النوارس

2022/06/20 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف مهاجم أمانة بغداد جبار كريم، سبب رحيله عن صفوف الزوراء.وقال كريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “تجربتي مع الزوراء كانت الأفضل، اللعب مع الزوراء يمنحك شعوراً كبيراً بأنك لاعب محترف”.واوضح أن “سبب رحيلي عن الزوراء يعود إلى مشكلتي مع المدرب حكيم شاكر، كونه لم يرغب بتواجدي مع النادي في تلك […]

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