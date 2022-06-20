لم يفلح الصاعق في إيقافه.. شاهد تصرف شرطي أمريكي مع رجل رفض إلقاء سلاحه

2022/06/20 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو يظهر جزءًا من مواجهة بين شرطي ورجل، حيث قال شهود عيان إن شخصًا كان يحمل أداة حادة في يده، قد تكون أداة شواء، وكان يتقدم بشكل مستمر تجاه الضابط.

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