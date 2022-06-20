نائب سابق يكشف عن ارقام مهولة تجنيها كردستان نتيجة التهريب

2022/06/20 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة النزاهة النيابية السابق كاظم الصيادي، الاحد، عن قيام اقليم كردستان بتهريب اكثر من 300 الف برميل من النفط بوميا الى تركيا، مبينا ان الاقليم يجني اكثر من 4 مليارات دولار نتيجة التهريب الكمركي في المنافذ الحدودية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الصيادي في حوار […]

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