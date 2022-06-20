دستور قيس سعيد . - فريد العليبي

2022/06/20 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريد_العليبي تُعرف الدساتير غالبا بمن جاء بها أو بالبلد الذي فيه تمت صياغتها ، وفي تونس يُعرف دستور 1958 بأنه دستور بورقيبة، أما دستور 2014 فيُقال عنه دستور النهضة أو الترويكا .



ومن المُرجح أن الدستور القادم إذا ما تم اقراره يوم 25 جويلية المقبل خلال الاستفتاء المنتظر سيعرف بدستور قيس سعيد ، دون أن يعني ذلك أنه ليس له من شريك في وضعه ، ولكن العناوين الرمزية في السياسة تقترن عادة بأشخاص اعتباريين ،وعلى رأسهم بط ......





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