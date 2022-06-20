2022/06/20 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الإثنين، تفاصيل الحالة الغبارية التي من المتوقع أن تبدأ يوم غد الثلاثاء وتنتهي الخميس المقبل.

ظهرت المقالة تقرير رسمي حول الموجة الغبارية التي ستضرب العراق بدءاً من يوم غد أولاً على ايرث نيوز.

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