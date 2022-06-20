منتخبنا للناشئين يرتدي الأخضر أمام اليمن

2022/06/20 | 14:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد اليوم المؤتمرُ الفني الخاصّ بمباراةِ المنتخب العراقي للناشئين ونظيره اليمني في افتتاحِ منافسات بطولةِ غرب آسيا تحت سن ١٧ عاماً التي تستضيفها مدينةُ العقبة في الأردن.

وسيرتدي المنتخب العراقي القمصانَ الخضراء بالكامل، فيما يرتدي حارس مرماه الأصفر الكامل.

بينما سيرتدي منتخب اليمن الأحمر والسراويل السوداء، فيما يرتدي حارس مرماه الزي الرصاصي الكامل.

ويفتتحُ منتخبنا للناشئين منافسات غرب آسيا في مواجهةِ منتخب اليمن في الساعة السادسة مساءً اليوم في ملعب العقبة.

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