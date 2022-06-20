2022/06/20 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أقيمَ في قاعةِ فندق مينا في الأردن، اليوم الاثنين، المؤتمرُ الفني الخاصّ بمباراةِ منتخبنا للناشئين ونظيره اليمني ضمن افتتاحِ منافسات بطولةِ غرب آسيا تحت سن ١٧ عاماً التي تستضيفها مدينةُ العقبة في الأردن.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "منتخبنا سيرتدي القمصانَ الخضراء بالكامل، فيما يرتدي حارس مرماه القميص الأصفر الكامل".

وأضاف، ان "منتخب اليمن سيرتدي القمصان الحمراء والسراويل السوداء، فيما يرتدي حارس مرماه الزي الرصاصي الكامل".

ويفتتحُ منتخبنا للناشئين منافسات غرب آسيا في مواجهةِ منتخب اليمن، اليوم في الساعة السادسة مساءً على ملعب العقبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني للناشئين يرتدي الأخضر أمام اليمن في افتتاحِ منافسات بطولة غرب آسيا (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني للناشئين يرتدي الأخضر أمام اليمن في افتتاحِ منافسات بطولة غرب آسيا (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).