"أجمل طموحات المدينة".. دبي تكشف مستقبل موقع "إكسبو 2020"

2022/06/20 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر "نعلن اليوم تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي، مدينة تمثل أجمل طموحات دبي".

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