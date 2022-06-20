2022/06/20 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه منتخب العراق للناشئين، اليوم

الاثنين، نظيره المنتخب اليمني في

مباراة افتتاح منافسات غرب آسيا

بالاردن.

وأقيم اليوم، المؤتمرُ الفني الخاص

بمباراة ناشئي العراق واليمن ضمن

افتتاح منافسات بطولة غرب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق للناشئين يفتتح منافسات غرب آسيا امام اليمن بالأخضر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق للناشئين يفتتح منافسات غرب آسيا امام اليمن بالأخضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).