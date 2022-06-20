2022/06/20 | 14:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف بديل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ ديالى يقرر إعفاء مدير الزراعة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ ديالى يقرر إعفاء مدير الزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).