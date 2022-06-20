شلل تام في بريطانيا بسبب إضراب عمالي هو الأكبر منذ 30 عاما

2022/06/20 | 15:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تشهد المملكة المتحدة حالة من الشلل التام هذا الأسبوع، مع انطلاق أكبر إضراب للعاملين في السكك الحديدية منذ ثلاثة عقود مساء اليوم الاثنين، والذي يشهد إلغاء رحلات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا العظمى معظم أيام الأسبوع، حيث نصحت الشركات العملاء بعدم السفر طوال الأسبوع.وسيبدأ أول إضراب من أصل ثلاثة إضرابات على مدار […]

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