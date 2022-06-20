2022/06/20 | 15:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني لكرةِ الصالات في بطولة كأس العرب.وسيبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة مساء اليوم بمواجهة مصر عند الساعة السابعة بتوقيت بغداد.

ظهرت المقالة القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني لكرةِ الصالات في بطولة كأس العرب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني لكرةِ الصالات في بطولة كأس العرب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني لكرةِ الصالات في بطولة كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).