2022/06/20 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي؛ لمخالفته واجباته الوظيفيَّة.

وقالت الدائرة حسب بيان لهيئة النزاهة تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أصدرت أمر القبض بحقِّ المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ، مُبيّنةً قيامه باستبدال توثيق القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ، لافتةً إلى قيامه بهذا الإجراء دون موافقة مجلس الإدارة".

وأضافت إنَّ "المحكمة أصدرت أمر القبض والتحرِّي بحق المُتَّهم؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وأوضحت، ان "المادة (331) تنص على : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تصدر أمر قبض وتحر بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تصدر أمر قبض وتحر بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).