طقس العراق للأيام الثلاثة المقبلة.. عواصف ترابية وانخفاض بالحرارة بدءا من الغد

2022/06/20 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، حدوث عواصف ترابية تبدأ يوم غد الثلاثاء، تجتاح اغلب مناطق البلاد، وتنتهي يوم الخميس المقبل.

واشار تقرير للانواء الجوية اطلعت عليه (بغداد اليوم)، الى ان "درجات الحرارة سوف تنخفض يوم غد الثلاثاء، مع استمرار عدم الاستقرار الجوي يومي الأربعاء والخميس، لتعود بعد ذلك في الارتفاع تدريجيا بعد زوال العاصفة".

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